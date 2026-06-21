Всем жителям Севастополя вернули электричество

В Севастополе в полном объеме восстановили электроснабжение всех жителей. Об этом написало в Telegram-канале предприятие «Севастопольэнерго».

В ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. В республике приостановили продажу топлива.

На этом фоне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе был веден график временного отключения потребления электроэнергии. Власти также призвали жителей Крыма отключить кондиционеры и «избыточные электроприборы» на время ликвидации аварии.

Ранее во время интервью Зеленского в Киеве пропал свет.