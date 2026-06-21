В Крыму введут графики ограничения потребления электричества

Графики ограничения режима потребления электроэнергии вводятся в Республике Крым из-за аварий на объектах электросетевого хозяйства. Об этом сообщает госпредприятие «Крымэнерго» в своем Telegram-канале.

В компании подчеркнули, что информация о графиках будет размещена на официальных страницах администраций и муниципалитетов, а также на сайте предприятия.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков призвал жителей ограничить потребление электроэнергии на время ликвидации аварии в энергосистеме.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе был веден график временного отключения потребления электроэнергии. По состоянию на 11.30 в большинстве районов уже дали свет, уточнял чиновник. Специалисты продолжают работать над восстановлением энергосистем.

В ночь на 21 июня и утром Крым атаковали украинские беспилотники. В ночное время в районе Балаклавы и мыса Фиолент было сбито четыре БПЛА, в утренние часы два и затем еще пять — в районе Северной стороны и мыса Фиолент, рассказал Развожаев.

Ранее Крымский мост закрыли для движения автомобилей из-за угрозы беспилотников.