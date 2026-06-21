Четверо погибших и дефицит топлива: последствия массированной атаки ВСУ на Крым

В Крыму из-за атаки украинских БПЛА погибли четыре человека, 28 ранены

Бензоколонка на автозаправочной станции в Крыму

Беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В результате ударов погибли четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, атакованы паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Есть жертвы среди гражданского населения <...> Четыре человека погибли, 28 получили ранения», — отметил он.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что госпитализированы 14 пострадавших, среди которых двое детей .

«Состояние детей врачи оценивают как тяжелое, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России», — цитирует его ТАСС.

Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, соединяющая Крым и Краснодарский край . Как сообщил оперативный штаб Кубани, в Темрюкском районе на Керченской переправе была атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. Также в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в соседнем поселке Чушка.

«Поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза»,

— заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя атаку ВСУ на российские регионы.

В связи с этим паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены. Движение по Крымскому мосту было перекрыто более девяти часов, опаздывают 11 поездов «Таврия».

Кроме того, в Севастополе украинский беспилотник, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на крышу многоквартирного жилого дома. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что жильцов эвакуировали, а пиротехники МЧС оперативно обезвредили боевую часть БПЛА. Никто не пострадал.

По информации Минобороны РФ, над регионами России, включая Крым и Краснодарский край, а также над Азовским и Черным морями ночью уничтожили 239 украинских беспилотников.

Ситуация с топливом и электроснабжением

На фоне атак ВСУ в Крыму на автомобильных заправочных станциях остановили продажу топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», — объявил он.

Аксенов обратил внимание, что топливо будут получать исключительно государственные службы, обеспечивающие жизнедеятельность и безопасность Крым.

Кроме того, из-за повреждения электросетей в Крыму произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов, проинформировало госпредприятие «Крымэнерго». Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, количество отключенных потребителей неизвестно.

«Просим жителей Крыма на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова ограничить потребление электроэнергии. Выключить кондиционеры и избыточные электроприборы»,

— призвал советник главы Крыма Олег Крючков.

В Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города вводился график временного отключения потребления электроэнергии.

В связи с отключением электроснабжения большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия «Вода Крыма», обесточены. «Штатная подача воды будет восстановлена после устранения авария на электросетях», — говорится в Telegram-канале предприятия.

«Заходили с моря»

ВСУ могли атаковать Керченский полуостров беспилотниками, запущенными с морских судов, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

«Скорее всего, дроны заходили с моря. Может быть, их запустили с проходящих судов. Ведь они зерно везут, еще что-то»,

— сказал он в беседе с NEWS.ru.

Дандыкин обратил внимание, что ВСУ вновь открыли огонь по мирным гражданам. По его мнению, Запад разрешает Зеленскому «пуститься во все тяжкие» .

Собеседник издания подчеркнул, что украинские беспилотники сбивают «в массовом порядке, и на трассах видно увеличенное количество мобильных огневых групп». Однако ВСУ «пытаются найти лазейки», заметил Дандыкин.

«Мы, конечно, сейчас стали гораздо интенсивнее работать и по причалам и складам в Одессе, по портам побережья», — добавил эксперт.