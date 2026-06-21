Четверо погибших и дефицит топлива: последствия массированной атаки ВСУ на Крым

В результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Есть жертвы среди гражданского населения <...> Четыре человека погибли, 28 получили ранения», — отметил он.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов уточнил, что госпитализированы 14 пострадавших, среди которых двое детей.
«Состояние детей врачи оценивают как тяжелое, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России», — цитирует его ТАСС.
Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, соединяющая Крым и Краснодарский край. Как сообщил оперативный штаб Кубани, в Темрюкском районе на Керченской переправе была атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал. Также в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в соседнем поселке Чушка.
«Поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза»,
— заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя атаку ВСУ на российские регионы.
В связи с этим паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены. Движение по Крымскому мосту было перекрыто более девяти часов, опаздывают 11 поездов «Таврия».
Кроме того, в Севастополе украинский беспилотник, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, упал на крышу многоквартирного жилого дома. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что жильцов эвакуировали, а пиротехники МЧС оперативно обезвредили боевую часть БПЛА. Никто не пострадал.
По информации Минобороны РФ, над регионами России, включая Крым и Краснодарский край, а также над Азовским и Черным морями ночью уничтожили 239 украинских беспилотников.
Ситуация с топливом и электроснабжением
На фоне атак ВСУ в Крыму на автомобильных заправочных станциях остановили продажу топлива, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», — объявил он.
Аксенов обратил внимание, что топливо будут получать исключительно государственные службы, обеспечивающие жизнедеятельность и безопасность Крым.
Кроме того, из-за повреждения электросетей в Крыму произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов, проинформировало госпредприятие «Крымэнерго». Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, количество отключенных потребителей неизвестно.
«Просим жителей Крыма на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова ограничить потребление электроэнергии. Выключить кондиционеры и избыточные электроприборы»,
— призвал советник главы Крыма Олег Крючков.
В Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами города вводился график временного отключения потребления электроэнергии.
В связи с отключением электроснабжения большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия «Вода Крыма», обесточены. «Штатная подача воды будет восстановлена после устранения авария на электросетях», — говорится в Telegram-канале предприятия.
«Заходили с моря»
ВСУ могли атаковать Керченский полуостров беспилотниками, запущенными с морских судов, считает военный эксперт Василий Дандыкин.
«Скорее всего, дроны заходили с моря. Может быть, их запустили с проходящих судов. Ведь они зерно везут, еще что-то»,
— сказал он в беседе с NEWS.ru.
Дандыкин обратил внимание, что ВСУ вновь открыли огонь по мирным гражданам. По его мнению, Запад разрешает Зеленскому «пуститься во все тяжкие».
Собеседник издания подчеркнул, что украинские беспилотники сбивают «в массовом порядке, и на трассах видно увеличенное количество мобильных огневых групп». Однако ВСУ «пытаются найти лазейки», заметил Дандыкин.
«Мы, конечно, сейчас стали гораздо интенсивнее работать и по причалам и складам в Одессе, по портам побережья», — добавил эксперт.