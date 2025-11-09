В Киеве во время интервью Зеленского пропал свет

В Киеве во время интервью Зеленского отключилось электричество

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском дворце в Киеве пропал свет. Об этом сообщает The Guardian.

В материале отмечается, что электричество пропало спустя несколько минут после начала беседы политика с журналистом издания. Вскоре свет снова включился благодаря резервному генератору. Зеленский после этого сказал «с кривой усмешкой», что таковы условия жизни в украинской столице.

«Это нормально. У нас в Киеве, как и везде, перебои с электроснабжением», — отметил глава государства.

Украинский лидер считает, что российские власти не могут никак иначе создать напряжение в обществе республики.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Пострадали ТЭС (тепловая электростанция), ГЭС (гидроэлектростанция), локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 беспилотников и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Российское Минобороны подтвердило атаку.

Ранее в Госдуме назвали следующую цель ударов ВС РФ на Украине.