На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве во время интервью Зеленского пропал свет

В Киеве во время интервью Зеленского отключилось электричество
true
true
true
close
Кадр из видео/The Guardian

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском дворце в Киеве пропал свет. Об этом сообщает The Guardian.

В материале отмечается, что электричество пропало спустя несколько минут после начала беседы политика с журналистом издания. Вскоре свет снова включился благодаря резервному генератору. Зеленский после этого сказал «с кривой усмешкой», что таковы условия жизни в украинской столице.

«Это нормально. У нас в Киеве, как и везде, перебои с электроснабжением», — отметил глава государства.

Украинский лидер считает, что российские власти не могут никак иначе создать напряжение в обществе республики.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный воздушный удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Под атаку беспилотников, ракет «Кинжал» и «Искандер» попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

Пострадали ТЭС (тепловая электростанция), ГЭС (гидроэлектростанция), локомотивное депо, объекты газовой инфраструктуры и военно-промышленного комплекса. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено 458 беспилотников и 45 ракет, большинство из них достигли своих целей. Российское Минобороны подтвердило атаку.

Ранее в Госдуме назвали следующую цель ударов ВС РФ на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами