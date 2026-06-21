Жителей Крыма призвали отключить кондиционеры на время ликвидации аварии в энергосистеме

Советник главы Крыма Олег Крючков в мессенджере «Макс» призвал жителей ограничить потребление электроэнергии на время ликвидации аварии в энергосистеме.

«Просим жителей Крыма на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова <...> выключить кондиционеры и избыточные электроприборы», — попросил Крючков.

До этого из-за повреждений в электросетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе был веден график временного отключения потребления электроэнергии. По состоянию на 11.30 в большинстве районов уже дали свет, уточнял чинрвник. Специалисты продолжают работать над восстановлением энергосистем.

В ночь на 21 июня и утром Крым атаковали украинские беспилотники. В ночное время в районе Балаклавы и мыса Фиолент было сбито четыре БПЛА, в утренние часы два и затем еще пять — в районе Северной стороны и мыса Фиолент, рассказал Развожаев.

Кроме того, была совершена атака на паром «Панагия» в Керченском проливе и произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка.

Ранее Крымский мост закрыли для движения автомобилей из-за угрозы беспилотников.