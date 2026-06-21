Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Минздраве назвали число медиков, ежедневно спасающих жизнь россиянам

Мурашко: ежедневно жизни россиян спасают более 3 млн медиков
Владимир Федоренко/РИА Новости

Здоровье и жизнь россиян ежедневно сохраняют более 3 млн медиков. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в поздравлении медицинским работникам с профессиональным праздником, передает сайт ведомства.

«Ежедневно более трех миллионов врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров следуют призванию, проявляя высокий профессионализм, сохраняя здоровье и жизнь граждан России», — сказал глава министерства.

Мурашко добавил, что российская система здравоохранения становится одной из наиболее прогрессивных в мире. По его словам, она обеспечивает широкий охват медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий.

Несколькими часами ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника. Глава государства отметил, что работники сферы здравоохранения объединены высокой целью — службой людям и охраной здоровья нации. По словам российского лидера, труд медицинского работника имеет огромное значение.

Ранее в Госдуме предложили приравнять врачей к чиновникам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!