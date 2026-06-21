В Минздраве назвали число медиков, ежедневно спасающих жизнь россиянам

Здоровье и жизнь россиян ежедневно сохраняют более 3 млн медиков. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в поздравлении медицинским работникам с профессиональным праздником, передает сайт ведомства.

«Ежедневно более трех миллионов врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров следуют призванию, проявляя высокий профессионализм, сохраняя здоровье и жизнь граждан России», — сказал глава министерства.

Мурашко добавил, что российская система здравоохранения становится одной из наиболее прогрессивных в мире. По его словам, она обеспечивает широкий охват медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий.

Несколькими часами ранее президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника. Глава государства отметил, что работники сферы здравоохранения объединены высокой целью — службой людям и охраной здоровья нации. По словам российского лидера, труд медицинского работника имеет огромное значение.

Ранее в Госдуме предложили приравнять врачей к чиновникам.