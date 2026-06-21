В Госдуме предложили приравнять врачей к чиновникам

Депутаты фракции «Справедливая Россия» разрабатывают законопроект, который предполагает приравнивание врачей по статусу к государственным служащим. Об этом в День медицинского работника заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев, передает ТАСС.

По словам парламентария, инициатива направлена на повышение социальных гарантий и уровня материальной поддержки медицинских работников. Он отметил, что работа врачей имеет особое значение для общества и требует дополнительной государственной защиты. По мнению авторов инициативы, такие меры помогут повысить престиж профессии врача и привлечь новые кадры в систему здравоохранения.

Среди предлагаемых мер — предоставление единовременной субсидии на покупку жилья или приоритетного права на получение служебного жилья, повышение пенсионного обеспечения по выслуге лет до уровня федеральных государственных служащих, а также дополнительные социальные льготы. Законопроект также предусматривает ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, а также обязательное государственное страхование жизни и здоровья медработников.

До этого в российском парламенте заявили, что в России наблюдается нехватка хирургов, акушеров-гинекологов и ряда других врачей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника.