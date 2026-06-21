Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах», — сказал глава государства.

Путин добавил, что работники сферы здравоохранения объединены высокой целью — службой людям и охраной здоровья нации. По словам российского лидера, труд медицинского работника имеет огромное значение.

Президент отметил, что в России продолжат обеспечивать доступность медицинской помощи, развивать первичное звену здравоохранения и наращивать оснащение отделений оборудованием, строительство и ремонт. Путин пожелал россиянам здоровья, благополучия и новых достижений.

День медика в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня — в 2026 году праздник выпадает на 21-е число. Это профессиональный праздник врачей, медсестер, медбратьев, фельдшеров и всех медицинских работников. Чтобы поздравить с праздником всех причастных, «Газета.Ru» подготовила открытки с пожеланиями и варианты готовых текстовых поздравлений.

Ранее россиянам напомнили о возможности выявить по ОМС склонности к патологиям сосудов.