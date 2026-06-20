«Всю жизнь обижают»: названа возможная причина нападения на посетителей ТЦ в Краснодаре

SHOT: 19-летний нападавший на ТЦ в Краснодаре кричал о мести

Молодому человеку, напавшему на посетителей краснодарского ТЦ (торгового центра) West Mall, 19 лет, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, во время нападения юноша кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают».

Днем 20 июня молодой человек с мачете напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. По предварительной информации, он ворвался в помещение МФЦ (многофункционального центра), расположенного в здании, и порезал ножом посетителей.

Четыре человека пострадали, по меньшей мере одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Среди раненых охранник торгового центра, который пытался помешать злоумышленнику. Нападавшего задержали сотрудники ФСБ и полицейские. В МВД изучают обстоятельства случившегося.

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