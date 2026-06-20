МВД изучает обстоятельства нападения на ТЦ в Краснодаре

Сотрудники министерства внутренних дел РФ изучают обстоятельства нападения на торговый центр в Краснодаре. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Мои коллеги разбираются в обстоятельствах жестокого преступления в Краснодаре. Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям», — написала она.

До этого сообщалось, что молодой человек, на вид около 19 лет, напал с мачете на посетителей торгового центра в Краснодаре. По предварительным данным, одна женщина не выжила, несколько человек получили ранения.

По данным SHOT, нападавший вошел в здание ТЦ, взорвал мощную самодельную петарду и стал бросаться с ножом на окружающих. Злоумышленника попытался остановить охранник — он серьезно ранен в грудь, за жизнь мужчины борются врачи.

Преступника уже задержали, с ним работают силовики.

Ранее в Москве завели дело после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ.