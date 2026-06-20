В Краснодаре неизвестный с мачете напал на посетителей ТЦ

SHOT: на посетителей ТЦ West Mall в Краснодаре напали с мачете

Молодой человек, на вид около 19 лет, напал с мачете на посетителей торгового центра в Краснодаре. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, одна женщина погибла, ранены еще несколько человек.

Как уточняется, ЧП произошло в ТЦ West Mall на улице Западный Обход.

«По словам очевидцев, было очень много крови, все свидетели ринулись бежать», — пишут журналисты.

Также поступила информация, что нападавших могло быть двое. Местный паблик «Краснодар. Телетайп» отмечает, что один из них — якобы подросток.

Сообщалось, что двое молодых парней пришли в ТЦ с холодным оружием целенаправленно — чтобы напасть на людей. У них, как утверждается, были ножи, а у одного еще и мачете. Посетителей и персонал торгового центра эвакуировали. Позднее стало известно, что на ТЦ все же напал один человек.

До этого в Петербурге мужчина устроил поножовщину на свадьбе родственницы. Один гостей изрезал ножом жениха на свадьбе и отделался условным сроком.

Ранее кузбассовец заступился за дочь и напал с ножом на зятя.