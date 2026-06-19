В Петербурге мужчина устроил поножовщину на свадьбе родственницы

В Петербурге гость изрезал ножом жениха на свадьбе и отделался условкой

Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор 35-летнему Николаю Пaку, признанному виновным в нападении с ножом на человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 27 марта в квартире дома на улице Посадской в Кронштадте. По версии следствия, Пак в ходе словесного конфликта с Т. нанес ему не менее трех ударов ножом в область правой ушной раковины, щеки, груди и бедра, причинив тяжкий вред здоровью.

Пак вину признал полностью и раскаялся. Он рассказал, что прилетел в Петербург на свадьбу к родственнице и поссорился с ее мужем. Это случилось уже после регистрации брака и празднования в ресторане. В тот момент нападавший находился в сильном алкогольном опьянении.

Суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Пака освободили из-под стражи в зале суда.

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