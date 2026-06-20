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Общество

Напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре задержан

В Краснодаре после нападения на ТЦ West Mall задержан молодой человек
Telegram-канал «SHOT»

Напавший на посетителей краснодарского ТЦ (торгового центра) West Mall с холодным оружием задержан. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На видео сотрудники ФСБ и полицейские ведут молодого человека с длинными черными волосами мимо ожидающих на тротуаре посетителей.

В cоцсетях ТЦ размещена информация о его закрытии «до неопределенного времени».

Днем 20 июня SHOT сообщил, что неизвестные с мачете напали на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. По предварительной информации, два молодых человека ворвались в помещение МФЦ (многофункционального центра), расположенного в здании, и порезали ножами посетителей.

Несколько человек пострадали, по меньшей мере одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Позже стало известно, что на ТЦ напал один человек, а не двое.

Ранее в Петербурге мужчина устроил поножовщину на свадьбе родственницы.

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