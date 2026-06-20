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Общество

ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую область

Один мирный житель погиб и один пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области
Станислав Красильников/РИА Новости

В Брянской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Суземский район. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в мессенджере «Макс».

«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения», — рассказал глава региона.

По его словам, женщина доставлена в больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь.

19 июня после атаки противника дронами ранение получил ребенок. Он проходит медицинское обследование в больнице.

ВСУ регулярно наносят удары беспилотниками по Брянской области. Днем 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля, направлявшийся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. Она была женой одного из тренеров и сопровождала команду в этой поездке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее ВСУ ударили по машине с беременной и детьми на трассе, где был атакован автобус из Гомеля.

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