ВСУ ударили по машине с беременной и детьми на трассе, где был атакован автобус из Гомеля

ТАСС: ВСУ атаковали машину с беременной и детьми на трассе в Брянской области

Украинский дрон атаковал машину с беременной женщиной и детьми на трассе в Брянской области, где ранее был атакован автобус с белорусской детской футбольной командой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«После атаки на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на этой же трассе ВСУ атаковали легковой автомобиль, за рулем которого была беременная женщина, в салоне также находились ее двое детей», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что ни женщина, ни дети не пострадали, однако их всех доставили в больницу для обследования.

На этой же дороге был атакован грузовой автомобиль, перевозивший удобрения.

17 июня беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рассказал,что атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием БПЛА самолетного типа. В момент происшествия в автобусе находилась гомельская детская футбольная команда, следовавшая на отдых в Геленджик.

Ранее ВСУ атаковали мосты в Херсонской области.