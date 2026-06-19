Ребенок пострадал в результате атаки ВСУ в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали город Трубчевск в Брянской области, в результате чего ранение получил ребенок. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Самое страшное — ранен 11-летний ребенок. Подлости украинских нацистов нет предела!» — написал он.

Пострадавший мальчик уже доставлен в больницу, где получает всю необходимую медицинскую помощь, отметил глава области.

Днем 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из белорусского Гомеля, направлявшийся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. Она была женой одного из тренеров и сопровождала команду в этой поездке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее ВСУ ударили по машине с беременной и детьми на трассе, где был атакован автобус из Гомеля.