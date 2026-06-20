Аэропорт Калуги приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации отметили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

В аэропортах Сочи и Геленджика ограничили прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что ограничения в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар и из них, поэтому возможны корректировки в расписании рейсов.

До этого сообщалось, что были сняты ограничения на полеты сначала в Домодедово и Жуковском, а позже открыли небо для рейсов, вылетающих из Внуково и Шереметьево.

Ранее в Минтрансе уточнили количество задержанных рейсов в Москве.