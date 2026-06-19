Еще в двух московских аэропортах отменили ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Внуково и Шереметьево отменили ограничения

В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения на полеты. Об этом рассказала пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорты Внуково, Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в ведомстве.

В Росавиации подчеркнули, что данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого ограничения на полеты сняли в московских аэропортах Домодедово и Жуковский.

19 июня в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских БПЛА самолетного типа в период с 8:00 до 14:00 мск над территорией России, включая Московский регион, а также над акваторией Черного моря.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву, сообщил, что Киев находится в отчаянном положении, и ситуация на фронте для него станет скоро совсем катастрофической.

Ранее в Госдуме потребовали сократить срок возврата денег за отмену рейсов.