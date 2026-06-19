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Общество

В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

Росавиация: введены временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи
Shutterstock/StockphotoVideo

В аэропорту Сочи ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиции Артем Кореняко.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что данные меры введены для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации уточнили, что ограничения в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Геленджика и Краснодара и из них, поэтому возможны корректировки в расписании рейсов.

До этого сообщалось, что были сняты ограничения на полеты сначала в Домодедово и Жуковском, а позже открыли небо для рейсов, вылетающих из Внуково и Шереметьево.

Ранее в Минтрансе уточнили количество задержанных рейсов в Москве.

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