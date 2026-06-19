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Общество

В двух московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский отменили ограничения
Евгений Одиноков/РИА Новости

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

19 июня в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских БПЛА самолетного типа в период с 8:00 до 14:00 мск над территорией России, включая Московский регион, а также над акваторией Черного моря.

До этого в Росавиации заявили, что аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее в Госдуме потребовали сократить срок возврата денег за отмену рейсов.

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