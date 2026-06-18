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Общество

В Минтрансе уточнили количество задержанных рейсов в Москве

Минтранс: свыше 50 рейсов задержали более чем на два часа в аэропортах Москвы
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Более чем на два часа в аэропортах Москвы задержано 53 рейса на фоне атак беспилотников. Об этом сообщило министерство транспорта РФ в мессенджере «Макс».

Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево неоднократно вводились в ночь на 18 июня и утром четверга.

«По данным на 11:00 мск в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса», — говорится в сообщении Минтранса.

Отмечается, что в настоящее время Шереметьево, Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолеты. Жуковский пока обслуживает воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

В ведомстве добавили, что специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора держат на контроле работу воздушного транспорта в Московском регионе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 18 июня российскую столицу пытались атаковать 194 украинских беспилотника.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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