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Общество

Следующие в Крым и из него поезда сократят свои маршруты

Гранд сервис экспресс: поезда в Крым и из него будут следовать до Керчи
Макс Ветров/РИА Новости

С 20 июня поезда в Крым и из него будут следовать до Керчи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс».

«Все поезда «Таврия», прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи. <...> В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажиров будут отвозить автобусами от или до станции Керчь-Южная.

18 июня перевозчик сообщал, что на одном из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры было временно остановлено движение.

8 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал тепловоз пассажирского поезда МоскваСимферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. После этого в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов, находившихся на полуострове. Из-за атаки в пути задержались девять поездов в Крым и из него. Время отставания от графика составляло от 5 до 10 часов.

Ранее в Самарской области задержались десять поездов.

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