В Самарской области массово задерживаются пассажирские поезда

В Самарской области десять поездов задержались из-за проблем с контактной сетью

В Самарской области произошла задержка пассажирских и пригородных поездов из-за отключения напряжения в контактной сети на станции Кряж. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

Уточняется, что инцидент произошел сегодня в 7:41 мск, из-за чего в пути задерживаются 10 поездов дальнего следования. Отклонение от графика составляет до полутора часов.

В пресс-службе добавили, что из-за происшествия была отменена электричка Самара — Новокуйбышевск.

Причины отключения напряжения в контактной сети не уточняются.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал в регионе тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. После этого в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов, находившихся в регионе. Из-за атаки в пути задержались девять поездов в Крым и из него. Время отставания от графика составляло от 5 до 10 часов.

Ранее пассажиры из Москвы сутки не могли добраться до Сочи.