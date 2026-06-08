БПЛА ударил по тепловозу пассажирского поезда в Симферополь

Аксенов: при атаке дрона на поезд из Москвы ранен машинист, его помощник погиб

В Крыму БПЛА атаковал тепловоз пассажирского поезда из Москвы в Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Чиновник выразил соболезнования родственникам погибшего и пожелал выздоровления пострадавшему. Крымские власти решают вопрос о доставке пассажиров в пункт назначения на автобусах. Аксенов пообещал оказать им необходимую помощь и поддержку.

До этого в Севастополе силам ПВО (противовоздушной обороны), военным и мобильным огневым группам пришлось отражать третью за день украинскую атаку. В Ленинском и Балаклавском районе сбили два беспилотника.

Городские власти призвали жителей города не паниковать, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах. С 22:43 в Севастополе снова начала действовать воздушная тревога. 7 июня в городе по меньшей мере пять раз включали сирены. Наземный и морской общественный транспорт приостанавливал работу.

Ранее пассажиры из Москвы сутки не могли добраться до Сочи.