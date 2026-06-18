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Общество

На одном из участков Крымской железной дороги остановлено движение

На участке Крымской железной дороги временно остановили движение поездов
Shutterstock

На одном из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры временно остановлено движение. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Из-за этого пассажиров поездов, следующих в Крым, доставят от станции Владиславовка до конечных пунктов назначения на автобусах.

В компании добавили, что поезд №168/167 СимферопольМосква отправлением 18 июня отменен. Пассажиров этого рейса пересадят на другие поезда «Таврия». Возврат билетов производится без удержания сборов, добавили в «Гранд Сервис Экспресс».

8 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. После этого в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов, находившихся на полуострове. Из-за атаки в пути задержались девять поездов в Крым и из него. Время отставания от графика составляло от 5 до 10 часов.

Ранее в Самарской области задержались десять поездов.

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