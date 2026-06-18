На одном из участков Крымской железной дороги остановлено движение

На одном из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры временно остановлено движение. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Из-за этого пассажиров поездов, следующих в Крым, доставят от станции Владиславовка до конечных пунктов назначения на автобусах.

В компании добавили, что поезд №168/167 Симферополь – Москва отправлением 18 июня отменен. Пассажиров этого рейса пересадят на другие поезда «Таврия». Возврат билетов производится без удержания сборов, добавили в «Гранд Сервис Экспресс».

8 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил. После этого в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов, находившихся на полуострове. Из-за атаки в пути задержались девять поездов в Крым и из него. Время отставания от графика составляло от 5 до 10 часов.

Ранее в Самарской области задержались десять поездов.