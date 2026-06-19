В Стамбуле в результает схода поезда в метро пострадали три человека

Три человека госпитализированы после схода поезда с рельсов в метро Стамбула

В Стамбуле в результате схода с рельсов поезда в метро пострадали по меньшей мере три человека, они доставлены в больницы. Об этом сообщил телеканал NTV.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в 19:05 по местному времени на линии М4 в районе Бостанджи азиатской части Стамбула. Поезд двигался из Кадыкей в аэропорт Сабихи Гёкчен. Всех пассажиров эвакуировали к тоннелю, а движение по этой ветке приостановили. В данный момент специалисты выясняют причину произошедшего.

31 мая в турецкой провинции Денизли произошло ДТП с участием автобуса. Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын, после чего загорелось.

В результате аварии пострадали 33 человека, в том числе россиянка. Раненых доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Еще восемь человек, включая одного ребенка и водителя автобуса, получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее под Саратовом пассажирский поезд сошел с рельсов.