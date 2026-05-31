В Турции россиянка пострадала в ДТП с автобусом

Посольство в Турции сообщило о россиянке, пострадавшей в ДТП с автобусом
В ДТП с автобусом на юго-востоке Турции пострадала гражданка России. Об этом рассказало в Telegram-канале посольство РФ в Анкаре.

«Пострадала гражданка России Байтемирова А. М., 30.12.2006 г. р., она была доставлена в больницу», — уточнили в диппредставительстве.

Отмечается, что посольство находится на связи как с местными властями, так и с пострадавшей, которой оказывают необходимую консульскую поддержку.

ДТП с участием автобуса произошло в турецкой провинции Денизли утром 31 мая. Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли — Айдын, после чего загорелось.

В результате аварии пострадали 33 человека. Их доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Еще восемь человек, включая одного ребенка и водителя автобуса, получили несовместимые с жизнью травмы.

