В Турции пассажирский автобус попал в смертельную аварию

BirGün: восемь человек погибли в крупной аварии на трассе в Турции

В результате аварии с пассажирским автобусом на юго-западе Турции погибли восемь человек, среди жертв оказался ребенок. Об этом сообщила газета BirGün.

По данным издания, автобус компании Pamukkale Turizm, выполнявший рейс по маршруту Измир — Анталья, попал в ДТП на автомагистрали Денизли — Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли. Транспортное средство врезалось в дорожное ограждение, после чего загорелось.

Как уточняет газета, среди погибших находится и водитель автобуса. Общее число жертв аварии достигло восьми человек.

Кроме того, различные травмы получили 33 пассажира. Всех пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Незадолго до этого в Турции другой туристический автобус попал в аварию на трассе Аксарай — Невшехир. Автобус выехал на разделительную полосу, а затем оказался на встречной. Водитель рассказал, что авария случилась на спуске. По его словам, он не превышал скорость, но автобус внезапно занесло из-за скользкой после дождя дороги. Группа туристов ехала из Стамбула в Невшехир на экскурсию по Каппадокии.

Ранее автобус с пассажирами опрокинулся в Мордовии.