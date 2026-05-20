Под Саратовом пассажирский поезд сошел с рельсов

Пассажирский поезд сошел с железнодорожных рельсов в Саратовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

ЧП случилось на перегоне между станциями Багаевка и Буркин.

«Произошел сход двух колесных пар локомотива пассажирского поезда сообщением Саратов — Имеретинский курорт», — уточнили в надзорном ведомстве.

Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия, в том числе, прибыл саратовский транспортный прокурор Роман Ковальчук. Он координирует работу сотрудников правоохранительных органов.

В связи с произошедшим прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. После ее завершения специалисты рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

20 мая три вагона с углем сошли с рельсов в Амурской области. Как рассказали в Следственном комитете РФ, инцидент произошел при проведении маневровых работ на 11-м подъездном пути не общего пользования станции Тында. В ведомстве отметили, что опрокидывания вагонов не случилось.

