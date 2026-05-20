Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Под Саратовом пассажирский поезд сошел с рельсов

Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Саратовской области

Пассажирский поезд сошел с железнодорожных рельсов в Саратовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

ЧП случилось на перегоне между станциями Багаевка и Буркин.

«Произошел сход двух колесных пар локомотива пассажирского поезда сообщением Саратов — Имеретинский курорт», — уточнили в надзорном ведомстве.

Там подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия, в том числе, прибыл саратовский транспортный прокурор Роман Ковальчук. Он координирует работу сотрудников правоохранительных органов.

В связи с произошедшим прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. После ее завершения специалисты рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

20 мая три вагона с углем сошли с рельсов в Амурской области. Как рассказали в Следственном комитете РФ, инцидент произошел при проведении маневровых работ на 11-м подъездном пути не общего пользования станции Тында. В ведомстве отметили, что опрокидывания вагонов не случилось.

Ранее в Краснодарском крае поезд протаранил легковой автомобиль.

 
Теперь вы знаете
Дешево, но с нюансами. Как купить субсидированные билеты и что о них нужно знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!