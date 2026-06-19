В Минобороны назвали количество сбитых украинских БПЛА за шесть часов

Минобороны: силы ПВО сбили 216 украинских БПЛА за шесть часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что речь идет об аппаратах, уничтоженных в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Днем 19 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в городе Васильевка беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по территории центральной районной больницы. В результате атаки повреждено оконное остекление детской поликлиники.

Утром в Минобороны назвали количество сбитых в ночь на 19 июня БПЛА. По данным ведомства, средства ПВО нейтрализовали 133 украинских дрона самолетного типа.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских дронов на Россию.