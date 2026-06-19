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Политика

Песков объяснил удары по Москве катастрофической ситуацией ВСУ на фронте

Песков: ситуация на фронте для ВСУ скоро станет совсем катастрофической
Александр Казаков/РИА Новости

Киев находится в отчаянном положении и ситуация на фронте для него станет скоро совсем катастрофической. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву.

«Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано», — сказал Песков.

Ночью и утром 18 июня Москва и Подмосковье подверглись атаке дронов, были повреждены объекты в нескольких населенных пунктах. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к городу сбили 194 беспилотника.

Один из дронов упал на торговый центр «Садовод», возник пожар. Кроме того, нескольким БПЛА удалось долететь до Московского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее экс-депутат Рады объяснил атаки украинских БПЛА на Москву.

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