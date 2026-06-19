Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ

Транспортный цех Запорожской АЭС (ЗАЭС) подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба атомной станции.

Всего было зафиксировано не менее 14 ударов. В результате атаки загорелся один из боксов транспортного цеха, добавили в ЗАЭС.

В результате атаки никто не пострадал. Масштаб нанесенного ущерба устанавливается.

4 июня ВСУ совершили массированную атаку в непосредственной близости от ЗАЭС. Всего было зафиксировано свыше 20 ударов беспилотников. При этом целью стала территория тепловой электростанции, где находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

По словам мэра Энергодара Максима Пухова, украинские войска целенаправленно разрушают подстанции и трансформаторы вокруг города — спутника ЗАЭС, чтобы загнать «всю область в энергетическую блокаду».

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что ВСУ совсем «потеряли голову», нанося удар по Запорожской АЭС. При этом глава государства отметил, что ситуация в целом очень опасная, в частности из-за наличия на объекте отработанного топлива.

Ранее глава «Росатома» заявил, что атаки на Запорожскую АЭС становятся более жестокими.