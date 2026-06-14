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Армия

Мэр Энергодара обвинил ВСУ в разрушении подстанций и трансформаторов

Мэр Пухов: ВСУ разрушают подстанции и трансформаторы вокруг Энергодара
РИА Новости

Украинские войска разрушают подстанции и трансформаторы вокруг Энергодара, который является городом — спутником Запорожской АЭС. Об этом сообщил мэр населенного пункта Максим Пухов в мессенджере «Макс».

По его словам, Киев продолжает войну против мирных жителей, целенаправленно атакуя объекты гражданской инфраструктуры.

«Разрушая подстанции и трансформаторы вокруг Энергодара, противник пытается лишить людей света, тепла и нормальных условий жизни, загоняя наш город и всю область в энергетическую блокаду», — подчеркнул Пухов.

При этом глава города отметил, что вновь эти попытки терпят неудачу. Энергетики, проявляя настоящий профессионализм и мужество, в кратчайшие сроки восстанавливают поврежденные объекты.

8 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нежелание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо называть виновную сторону в атаках на Запорожскую атомную электростанцию поощряет ВСУ продолжать удары.

5 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что до серьезной катастрофы на ЗАЭС остается всего один шаг, однако Запад, похоже, считает, что сможет оставаться в стороне в случае ядерной аварии.

Ранее Путин отреагировал на удары ВСУ по Запорожской АЭС.

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