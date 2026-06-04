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Армия

ВСУ совершили массированную атаку в непосредственной близости от ЗАЭС

ВСУ более 20 раз ударили БПЛА по территории тепловой электростанции возле ЗАЭС
AP

Украинские войска совершили массированную атаку в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Об этом рассказала пресс-служба станции в мессенджере «Макс».

ВСУ осуществили атаку с применением тяжелых дронов.

Уточняется, что было зафиксировано свыше 20 ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом целью стала территория тепловой электростанции, где находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

2 июня бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора, профессор Владимир Кузнецов заявил «Газете.Ru», что прямой удар по ядерному реактору Запорожской АЭС может привести к его разрушению и утечке ядерных элементов в атмосферу, а также к паровому взрыву.

Ранее Захарова назвала власти Украины «обезьяной с гранатой».

 
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