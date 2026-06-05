Путин отреагировал на удары ВСУ по Запорожской АЭС

ВСУ совсем «голову потеряли», нанося удар по Запорожской АЭС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он напомнил, что украинские войска постоянно совершают атаки вблизи станции.

«Либо в последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава Богу, никаких существенных последствий не было, реактор не пострадал», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что ситуация в целом очень опасная, в частности, из-за наличия на объекте отработанного топлива.

«И если вот эти емкости будут повреждены, то вопрос очень серьезный — куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может и в Европу подуть», — подчеркнул президент.

Накануне ВСУ совершили массированную атаку в непосредственной близости от ЗАЭС. Всего было зафиксировано свыше 20 ударов беспилотников. При этом целью стала территория тепловой электростанции, где находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее ядерщик раскрыл последствия удара по реактору ЗАЭС.