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Армия

Лихачев заявил, что атаки на Запорожскую АЭС становятся более жестокими

Лихачев: атаки на ЗАЭС становятся более жестокими
РИА Новости

Россия не первые сутки фиксирует более 50 ударов по Запорожской АЭС в день. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Мы фиксируем уже не первые сутки более 50 ударов в день. [Атаки] увеличиваются, становятся более жестокими», — подчеркнул он.

Лихачев также уточнил, что украинские войска наносят удары в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Незадолго до этого гендиректор «Росатома» сообщил, что 17 июня из-за налета БПЛА на Энергодар пострадали два работника цеха централизованного ремонта АЭС. В результате один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, за жизнь второго борются врачи. Лихачев подчеркнул, что это основной персонал станции, от которого напрямую зависит безопасная работа оборудования крупнейшей АЭС в Европе.

14 июня мэр Максим Пухов рассказал, что украинские войска разрушают подстанции и трансформаторы вокруг Энергодара.

По его словам, Киев продолжает войну против мирных жителей, целенаправленно атакуя объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Путин отреагировал на удары ВСУ по Запорожской АЭС.

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