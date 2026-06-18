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Общество

Путин посоветовал участников саммита АСЕАН задержаться на празднования Сабантуя

Путин пригласил участников саммита АСЕАН на Сабантуй в Казани
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин посоветовал участникам саммита Россия — АСЕАН задержаться в Казани для празднования Сабантуя. Об этом глава государства сообщил в заявлении по итогам мероприятия, передает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что Россия всегда рада зарубежным гостям и интересу, который они проявляют к народным традициям. Одним из лучших примеров президент назвал Сабантуй, который будет отмечаться в Казани.

«Хотел бы всех поздравить с этим (Сабантуем — «Газета.Ru»). Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то, уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление», — сказал глава государства.

Несколькими часами ранее Путин заявил, что РФ стремится выстраивать стратегическое и многоплановое партнерство со странами АСЕАН. Президент добавил, что Москва видит такой же настрой со стороны «азиатских друзей».

Ранее Путин посетил храм и мечеть в Казани перед встречами в рамках саммита АСЕАН.

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