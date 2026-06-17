Путин посетил храм и мечеть в Казани

Путин пообщался с прихожанами православного храма и мечети в Казани

Перед началом двусторонних встреч в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани президент России Владимир Путин посетил православный храм и мечеть, где пообщался с прихожанами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

«Президент по дороге на двусторонние встречи на полях саммита Россия-АСЕАН посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть. Путин пообщался с прихожанами», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что российский лидер на данный момент уже открыл марафон двусторонних встреч на саммите в Казани переговорами с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

До этого Путин заявил, что Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее. Глава государства обратил внимание, что на форуме в Казани соберутся ведущие представители бизнес-сообществ России и государств, входящих в ассоциацию.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее премьер-министра Таиланда угостили чак-чаком и караваем в Казани.