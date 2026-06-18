Путин прокомментировал отношения со странами АСЕАН

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится выстраивать стратегическое и многоплановое партнерство со странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия искренне стремится выстраивать со странами Юго-Восточной Азии многоплановое и подлинное стратегическое партнерство», — отметил он.

Путин добавил, что Москва видит такой же настрой со стороны «азиатских друзей».

До этого ТАСС сообщал, что Россия и АСЕАН на саммите в Казани приняли совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики.

Документ был утвержден президентом России Владимиром Путиным и главами других делегаций.

Кремль заявил, что в рамках саммита Россия-АСЕАН в Казани глава российского государства и главы делегаций приняли четыре документа: Комплексный план действий Россия-АСЕАН, Казанская декларация, Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики.

Ранее Путин посетил храм и мечеть в Казани перед встречами в рамках саммита АСЕАН.