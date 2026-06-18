Житель Котельников рассказал о взрывах и дыме во время атаки БПЛА на Москву

Житель Котельников рассказал о взрывах и едком запахе после атаки БПЛА на Москву

Во время атаки дронов в столичном районе Котельники были слышны похожие на выстрелы звуки, которые повторялись каждые пару минут. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Виталий.

«Проснулся сегодня около пяти утра от мощного звука взрыва. Подойдя к окну, увидел, что за соседним домом поднимается густой дым. В течение следующих минут взрывы повторялись с интервалом в две-три минуты, были слышны звуки, похожие на выстрелы. В чате нашего ЖК уже активно обсуждали прилеты беспилотников. Соседи писали, что один из беспилотников пролетел прямо между нашими домами — я этого не видел, но очень хорошо слышал характерный звук мотора, напоминающий работу скутера», — сказал он.

Мужчина рассказал, что видел как утром люди сидели во дворе и в переходе метро с чемоданами и колясками.

«К семи часам я вышел из дома на работу. Картина была пугающей: во дворе и в переходе метро сидели люди с чемоданами и маленькими детьми в колясках, явно не решаясь вернуться в квартиры. Наш жилой комплекс накрыло дымом с едким химическим запахом, в воздухе и на машинах оседали хлопья пепла», — добавил он.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице было сбито 194 БПЛА. До этого мэр заявил, что один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Также в московском районе Капотня, на юго-востоке столицы, частично перекрыли движение транспорта.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее Минобороны сообщило, что более 550 украинских БПЛА уничтожили над Россией за ночь.