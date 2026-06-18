Более 550 украинских БПЛА уничтожили над Россией за ночь

Минобороны России: 555 украинских дронов сбито за ночь над российскими регионами

Над российскими регионами за ночь уничтожено 555 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Азовского моря.

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