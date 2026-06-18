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Армия

Более 550 украинских БПЛА уничтожили над Россией за ночь

Минобороны России: 555 украинских дронов сбито за ночь над российскими регионами
Inna Varenytsia/Reuters

Над российскими регионами за ночь уничтожено 555 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

Дроны были сбиты над территориями Астраханской, Брянской, Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Ростовской областей, Республики Крым, Московского региона и над акваторией Азовского моря.

Новость дополняется.

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