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Общество

В двух московских аэропортах ввели ограничения

В Домодедово и Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов
Shutterstock

В Домодедово и Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов действуют также в Жуковском.

Ранее в аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения, сотрудники вернулись на рабочие места, пассажиров вывели из укрытий, открылись паркинги терминалов для допуска пассажиров в здание аэровокзала.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.

Ранее службы аэропорта Шереметьево оперативно эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов воздушных судов.

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