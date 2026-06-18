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Общество

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 180

Собянин: число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 180
Shutterstock

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 180. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Он добавил, что работа средств противовоздушной обороны продолжается.

Как сообщил ранее мэр, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодоедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Также в московском районе Капотня, на юго-востоке столицы, частично перекрыли движение транспорта.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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