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Общество

Суд арестовал бизнесмена Трабера

Суд в Москве арестовал бизнесмена Трабера по делу о покушении в 2020 году
Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца предпринимателя Илью Трабера. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Бизнесмену предъявили обвинения по статьям о покушении и незаконном обороте оружия.

О задержании Трабера сообщалось утром 17 июня. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Центрального аппарата ФСБ России.

По информации СМИ, предприниматель подозреваются в причастности к покушению на выборгского бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова в 2020 году. По версии следствия, преступление совершили по найму и может быть связано с бизнесом потерпевшего.

Суд уже арестовал предполагаемого исполнителя преступления. Им оказался Алисултан Надирбегов.

Кто такой Илья Трабер, как он заработал свое состояние и какие громкие дела связывают с его именем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у задержанного бизнесмена Трабера нашли поместье и квартиру в Санкт-Петербурге.

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