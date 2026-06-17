Задержанного бизнесмена Илью Трабера доставили в Москву

Сотрудники ФСБ доставили в Москву бизнесмена Илью Трабера и его бизнес-партнера Владимира Даниленко. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, задержанные подозреваются в причастности к покушению на выборгского бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова в 2020 году. По версии следствия, преступление совершили по найму и может быть связано с бизнесом потерпевшего, следует из материала.

О задержании Трабера сообщалось утром 17 июня. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Центрального аппарата ФСБ России.

По информации СМИ, у задержанного бизнесмена обнаружили имущество на 1 млрд рублей. В частности, Трабер владел поместьем в поселке Красная Заря Всеволожского района Ленобласти. На участке площадью почти 69 тысяч квадратных метров расположен особняк площадью 800 квадратных метров, четыре жилых дома площадью 482, 186, 72 и 68 квадратных метров соответственно.

Кто такой Илья Трабер, как он заработал свое состояние и какие громкие дела связывают с его именем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сыктывкаре задержали крупного бизнесмена и экс-кандидата в депутаты.