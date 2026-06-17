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Общество

У задержанного бизнесмена Трабера нашли поместье и квартиру в Санкт-Петербурге

SHOT: у Трабера обнаружили имущество на 1 млрд рублей
Telegram-канал «SHOT»

У задержанного бизнесмена Ильи Трабера обнаружили имущество на 1 млрд рублей. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что у Трабера нашли поместье в поселке Красная Заря Всеволожского района Ленобласти. На участке площадью почти 69 тысяч квадратных метров расположен особняк площадью 800 квадратных метров, четыре жилых дома площадью 482, 186, 72 и 68 квадратных метров соответственно. Также там расположены гараж на восемь машин, два бассейна и два пруда. Территорию постоянно патрулируют десять охранников.

Силовики задержали Трабера в особняке и там же провели обыски.

Кроме того, у бизнесмена имеется квартира площадью 117 квадратных метров на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге стоимостью около 30 млн рублей.

В настоящее время Трабер имеет девять действующих юридических лиц. Среди них строительные фирмы, риелторская контора, IT-компания и фирмы, занимающиеся финансами и правом.

Правоохранители задержали Трабера 17 июня.

Илья Трабер является одним из наиболее известных предпринимателей Петербурга, который начал свою деятельность еще в конце 1980-х годов. В настоящее время его бизнес представляет собой масштабный инфраструктурно-портовый холдинг, основу которого составляют морские терминалы, логистика, земельные участки на Балтике, портовые сервисные компании, а также смежные проекты в нефтегазовой и транспортной сферах. Ключевым начинанием последних лет стал Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России.

Ранее в Сыктывкаре задержали крупного бизнесмена и экс-кандидата в депутаты.

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