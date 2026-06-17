«Один из самых влиятельных». Чем известен бизнесмен Илья Трабер, задержанный по делу об убийстве

Одного из самых известных предпринимателей Петербурга Илью Трабера задержали по делу об убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова — отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Кто такой Илья Трабер, как он заработал свое состояние и какие громкие дела связывают с его именем — в материале «Газеты.Ru».

За что задержали Илью Трабера

О задержании бизнесмена Ильи Трабера сообщила утром 17 июня «Фонтанка». В компаниях и домах влиятельного петербургского предпринимателя прошли обыски. Причиной задержания стало расследование дела об убийстве в 2020 году депутата и отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова Александра.

Говорить об окончательном объеме претензий следствия к 75-летнему Траберу пока рано. Допросы и другие следственные действия будут продолжаться в Москве — делом о заказном убийстве депутата занимается Центральный аппарат СКР.

Александра Петрова убили 24 октября 2020 года на территории его загородного дома под Выборгом. Неизвестный открыл по нему прицельный огонь из винтовки с противоположного берега реки, а затем скрылся. От полученного ранения 61-летний предприниматель скончался на месте.

Александр Петров Wikimedia Commons

В качестве одной из возможных причин убийства Петрова Life называет затяжной конфликт с Трабером, чьим деловым партнером он считался еще с 1990-х. Бизнесменов объединяли совместные проекты в портовом бизнесе и судостроительной отрасли Выборга. Согласно одной из версий, отношения между ними ухудшились после того, как Петров начал распродавать их общие активы.

Кто такой Илья Трабер и чем он известен

Илья Трабер — один из самых известных и одновременно самых закрытых предпринимателей Санкт-Петербурга. Он родился 8 сентября 1950 года в Омске. Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище и служил офицером на атомной подводной лодке К-22 «Красногвардеец». После увольнения в запас переехал в Ленинград.

В конце 1980-х Трабер занялся торговлей антиквариатом и вскоре стал одним из первых легальных частных антикваров города. Этот бизнес принес ему первые серьезные доходы и деловые связи.

Со временем интересы предпринимателя вышли далеко за пределы рынка искусства. Его имя связывали с рядом крупных инфраструктурных и портовых проектов. Петербургские СМИ называют его «одним из самых влиятельных» бизнесменов города.

Бизнес и активы Ильи Трабера

Сегодня, по данным «Фонтанки», бизнес Трабера можно охарактеризовать как «крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторе». Одним из ключевых проектов, который связывают с предпринимателем, считается Приморский универсально-перегрузочный комплекс (УПК) в Ленинградской области. После завершения строительства он может стать одним из крупнейших новых портовых объектов на Балтийском море.

В разные годы СМИ связывали Трабера с активами в портовой, транспортной, энергетической и девелоперской сферах.

* ООО «Форт»: Земельные активы площадью 3,6 тыс. га на берегу Финского залива в районе города Приморска, предназначенные для развития портовой инфраструктуры;

* ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ): Угольный терминал «Юг-2» в порту Усть-Луга.

* Сервисные и инфраструктурные компании: Доли в обслуживающих структурах, таких как ООО «Экологический флот», «Балтийский судомеханический завод», а также энергетическая компания «ЛОЭСК» и юридическое агентство ООО «ПКИ СПБ».

* Недвижимость и инвестиции: Компании ООО «РЭСТ», ООО «САТУР» и «РР-сити» (достройка проблемных объектов в обмен на земельные участки). Ранее бизнесмен также участвовал в развитии Петербургского нефтеналивного терминала (ПНТ), акции которого позднее были изъяты в доход государства.

Как пишет Life, Трабер числится совладельцем больше двух десятков компаний в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

Дело о «русской мафии», суды и скандалы Ильи Трабера

Преследование в Испании

В 2008 году Илья Трабер стал фигурантом громкого расследования испанской прокуратуры против «русской мафии». Следствие изучало предполагаемые связи ряда российских предпринимателей с организованной преступностью и возможное отмывание средств через покупку недвижимости. В 2016 году петербургского предпринимателя объявили в международный розыск.

В 2018 году Национальный суд Испании оправдал всех фигурантов этого дела, а Трабер добивался опровержения обвинений.

Дела о клевете

Некоторые российские СМИ причисляли Илью Трабера к числу так называемых «авторитетных бизнесменов». Сам он всегда отрицал любые связи с криминалом и утверждал, что заработал все честным трудом благодаря своему таланту и навыкам.

«Я умею зарабатывать деньги. Вы знаете, природа дает оперному певцу одно, другому — другое. Я не могу сказать, что я какой-то гений, просто я умею видеть, чувствовать и я знаю, где деньги, где их можно заработать. Все мои деньги задекларированы в европейском государстве с 1999 года. До этого в РФ не было закона, позволяющего декларировать что-то, кроме зарплаты. Если говорить про официальную ситуацию, у меня деньги задекларированы в Европе. У меня чистые деньги», — говорил Трабер в интервью.

В 2018 году представители Трабера добились возбуждения уголовного дела о клевете в связи с выходом на телеканале «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) фильма «Питерские», в котором упоминался бизнесмен. Информации о том, чем закончилось это дело, в открытых источниках найти не удалось.

В 2021 году суд удовлетворил иск Трабера о клевете к «Агентству Бизнес Новостей» и обязал издание выпустить опровержение, в котором бы говорилось, что бизнесмен не участвовал в бандитских разборках, не создавал «криминальную империю», не был ни «рейдером», ни «криминальным авторитетом», ни «легендой бандитского Петербурга».

Драка в самолете

В 2022 году внимание СМИ привлек бытовой конфликт между Трабером и другим пассажиром рейса Москва — Санкт-Петербург. Между ним и 35-летним врачом Анваром Ниязовым произошел конфликт, переросший в драку. Оба участника инцидента получили травмы.

Как выяснилось, конфликт произошел из-за нехватки места на борту. Пассажиры мешали друг другу, теснились и постоянно толкались локтями. По одной из версий, Трабер также сделал Ниязову замечание из-за слишком сильно откинутой спинки впереди стоящего кресла. Позже предприниматель простил оппонента.