Суд арестовал сообщника бизнесмена Трабера

Суд в Москве отправил в СИЗО сообщника Ильи Трабера по делу о покушении

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Алисултана Надирбегова по делу о покушении. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что мужчина обвиняется по статьям о покушении и незаконном обороте оружия. Он будет находиться под стражей два месяца.

По информации «Интерфакс», Надирбегов является предполагаемым исполнителем покушения на выборгского бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова в 2020 году, по делу которого проходит бизнесмен Илья Трабер.

О задержании Трабера сообщалось утром 17 июня. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Центрального аппарата ФСБ России.

Предпринимателя уже доставили в Москву. По информации СМИ, он подозреваются в причастности к покушению на Петрова. По версии следствия, преступление совершили по найму и может быть связано с бизнесом потерпевшего.

Кто такой Илья Трабер, как он заработал свое состояние и какие громкие дела связывают с его именем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у задержанного бизнесмена Трабера нашли поместье и квартиру в Санкт-Петербурге.