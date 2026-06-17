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Общество

В Петербурге задержан бизнесмен Илья Трабер

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге задержали бизнесмена Илью Трабера
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бизнесмена Илью Трабера. Об этом сообщает «Фонтанка».

Трабер был задержан утром 17 июня. Оперативные мероприятия проводили сотрудники Центрального аппарата ФСБ России.

По данным «Фонтанки», сначала силовики пришли в загородный дом бизнесмена, а после обыскали его офис на Старорусской улице и ряде других предприятий. Кроме того, оперативно-следственные мероприятия проходят у одного из бизнес-партнеров Трабера.

Илья Трабер является одним из наиболее известных предпринимателей Петербурга, который начал свою деятельность еще в конце 1980-х годов. В настоящее время его бизнес представляет собой масштабный инфраструктурно-портовый холдинг, основу которого составляют морские терминалы, логистика, земельные участки на Балтике, портовые сервисные компании, а также смежные проекты в нефтегазовой и транспортной сферах. Ключевым начинанием последних лет стал Приморский УПК, который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России.

Ранее в Сыктывкаре задержали крупного бизнесмена и экс-кандидата в депутаты.

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