В Белоруссии оценили маршрут автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области

Компания, которая перевозила белорусских детей, попавших под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области, выбрала небезопасный маршрут. Об этом заявил заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственными перевозчиками ИП и ЧУП, зарегистрированными в Речицком и Калинковичском районах. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту Речица — Геленджик», — сказал замглавы облисполкома.

Алейников добавил, что выбранный перевозчиком маршрут был небезопасным, поскольку проходил практически в прифронтовой зоне. При этом сама поездка была организована на личные деньги участников.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. По его словам, атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием дрона самолетного типа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.

Ранее в Брянской области рассказали о состоянии детей, пострадавших при ударе по автобусу.